Tallinn Dolls tegi Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali taustal pilte kampsuni reklaamimiseks

Sotsiaalmeedias imestavad inimesed, kuidas asukoht fotograafil ja modellil küsimusi ei tekitanud. „Imelik, et nad ise aru ei saanud, et see pole sobilik,“ leidis üks. „Sügistalvine kollektsioon „Küüditamisrong“?“ ironiseeris teine.

Nüüdseks on reklaam sotsiaalmeediast eemaldatud.

Delfi võttis ühendust Tallinn Dollsiga, et teada saada, miks valiti pildistamiseks selline paik. Sealt sõnati, et pildistamiseks valis asukoha fotograaf. „Tunnistame, et see ei ole sobilik, ning eemaldasime ka pildid,“ lisati moemajast.

Pole esimene juhtum

See ei ole aga esimene kord, kui memoriaalil fotosessioone korraldatakse.

Delfi kirjutas 2021. aastal, et BMW-le korraldati seal lõbupildistamine. Sessiooni ajal blokeeriti sissepääs mälestuskoridori, kus on jäädvustatud üle 22 000 Nõukogude terrori tagajärjel hukkunud Eesti inimese nime.

Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Sergei Metlev esitas toona juhtumi järel politseisse süüteoavalduse. „Sellist teadlikku barbaarsust ei osanud oodata. Tegu on sümboolse hauatähisega, see on ainuke paik maailmas, kus tuhanded Eesti pered saavad oma kommunismiohvritest sugulasi nende nimede juures mälestada,“ ütles Metlev toona.

Politsei alustas toona ka menetlust paragrahvi 262 alusel, mis käsitleb avaliku korra rikkumist. Juhile määrati trahv.