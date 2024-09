ÜLEVAADE | Kaose kvartett. Hiina, Venemaa, Põhja-Korea ja Iraani liit teeb läänele üha rohkem peavalu

Hiljuti Euroopas visiidil käies kasutas USA riigisekretär Antony Blinken tavatult otsekoheseid sõnu. „Üks põhjus, miks [Venemaa president Vladimir] Putin on saanud agressiooni jätkata, on Hiina rahvavabariigilt saadud toetus,“ ütles Blinken. Ta lisas, et Hiina on Venemaa suurim tööpinkide ja mikroelektroonikaga varustaja. „See kõik aitab Venemaal oma kaitsetööstuse baasi üleval hoida,“ lisas ta.