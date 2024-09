FOTOD | Venemaal plahvatas ilmselt katsetuse käigus mandritevaheline ballistiline rakett Sarmat

„Kõigi viidete järgi, oli see ebaõnnestunud katsetus. Maa sees on suur auk,“ ütles Genfis baseeruv analüütik Pavel Podvig, kes juhib Vene Tuumajõudude projekti. „Oli tõsine intsident raketi ja šahtiga.“

35 meetri pikkune RS-28 Sarmat, mida läänes tuntakse ka Satan II-na, on 18 000-kilomeetrise lennuulatusega. Selle stardikaal on üle 208 tonni ja see võib kanda kuni 16 tuumalõhkepead või hüperhelikiirusega juhitava lauglemistrajektooriga lendkehi Avangard.