VIDEO | Iisrael väitis, et on andnud täna löögi 300 Hezbollahiga seotud sihtmärgile. Liibanoni teatel on hukkunud 100 inimest

Kinnitamata sotsiaalmeediavideod on näidanud mitmeid suuri plahvatusi ja kaootilisi vaatepilte. Araabiakeelsed uudisteportaalid on teatanud mõnedes piirkondades „vaippommitamisest“ ja „lakkamatutest“ löögiseeriatest.

Liibanoni riigimeedia teatas, et Iisraeli vaenlase jätkuvad reidid lõuna linnade ja külade vastu on viinud esialgsetel andmetel 50 inimese märtriks saamise ja enam kui 300 vigastada saamiseni ning et märtrite hulgas on lapsed, naised ja parameedikud.