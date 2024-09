Läti siseminister Rihards Kozlovskis teatas, et valitsus valmistub võtma kodakondsust Iljas Mahhamajevilt, kes on tema Ukraina-vastase tegevuse eest kuulutatud rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Mahhamajev sattus avalikkuse ja uurimisorganite huviorbiiti esmalt kahtlusega, et ta on seotud radikaalsete islamistidega.