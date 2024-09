ÜRO tulevikupakti läbi kukutada üritanud Venemaa hääletati maha

Venemaa katse hoida kokkuleppe vastuvõtmine ära põhjendusel, et see esindavat lääneriikide huve, lükati tagasi häältega 143-7. 15 riiki jäi erapooletuks, vahendab Guardian.

Venemaa delegatsioon teatas, et kui hääletust „tulevikupakti“ üle edasisteks läbirääkimisteks edasi ei lükata, taotleb ta sellesse paranduse lisamist, mis kinnitaks, et põhiküsimused, mida pakt puudutab, on riikide oma jurisdiktsiooni all ja ÜRO ei peaks neisse sekkuma.