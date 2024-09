VAATA | Kuhu kultuuripealinnas varjule minna?

„Nurk“

„KINO“

Ronimiselamuse kõrval pakub 2022. aasta varjualune „KINO“ panoraamvaateid Emajõe kaldalt. Nii on möödakäijatel valida kolme erineva varjualuse vahel, et leida enda jaoks sobiv paik, kus istuda või visata selili ning jälgida kino avausest ümbritseva elu aeglast kulgu. Puidust kinod on justkui kaamera, ekraan ja kinosaal samal ajal. Võiks lausa öelda, et varjualused automatiseerivad Eesti Filmi – igas varjualuses jookseb üks hästi komponeeritud eesti filmi kaader, mis aitab külastajal igavust peletada ja mõtestada oma eksistentsi.