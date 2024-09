Kultuuripealinnas toimub tasuta tänavamängude festival „Ruumide vahel“

„Festival tahab inimesi tuua avastama linnaruumi ning pakkuda võimalust suhestuda enda ümber oleva keskkonnaga,“ sõnas ürituse juhtivkoordinaator Michał Grelewski. „Mängude eesmärk pole ainult meelelahutus, vaid luua rohkem sidusust kogukonna liikmete vahel ning julgustada läbi mängimise looma uusi tutvusi ja arendada loominguliselt probleemide lahendamist.“

Festivali kavas on 12 erinevat mängu, mille teemad varieeruvad kliimateadlikkustest öise aardejahini. Mõned mängud nõuavad sportlikkust ja julgustavad suhtlema teiste mängijatega, teised pakuvad mängijatele ajaloolisi ja väljamõeldud lugusid. Osalejaid saavad Tartus lahendada mõistatusi, luua tänavatel muusikat ning palju muud põnevat. Mängudest osavõtmine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine.

Rahvusvahelised mänguloojad toovad festivalile erinäolised ideed ja mängud. „Meie mängu „Dörpti varjud“ eesmärk on ühendada Tartu minevik ja olevik, et osalejad saaksid näha oma linna värskete silmadega. See on tõestuseks, et tänavamängud taaselustavad linna ajaloo,“ rääkis disainer Pavel Levdik.

„Otsijad“ on öine aardejaht, milles võib kuuvalgel paljastuda nii mõnigi Tartu hästi varjatud saladus. Mängijad liiguvad Tartu kesklinnas, lahendavad mõistatusi ning kohtuvad salapäraste tegelastega, jahtides samal ajal peidetud aardekirstu. Kaasahaarav mäng pakub võimalust avastada Tartu vähemtuntud paiku ja saada osa ööelust.

„Intervjuu“ on Tartu KGB kongide muuseumis toimuv düstoopiline mäng, mille üks katsumus on korraldada ülekuulamine. Mitmetel mängudel on ka hariduslik eesmärk. Näiteks mäng „Kliimakasiino“ tõstab teadlikkust maailma ohustavatest globaalsetest probleemidest.

Tänavamängude festival on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.

Rohkem informatsiooni ja registreerimine mängudele streetgames.ee või Tartu 2024 veebilehel.

Tänavamängude festivali mängud „Kliimakasiino“Mängu disainer: Sebastian Quack, SaksamaaRuletist inspireeritud mäng, mille eesmärk on tõsta teadlikkust kliimamuutustest. „Aardekütid“Mängu disainer: Beatrice Sgaravatto, ItaaliaÖine aardejaht Tartu peidetud pärlite leidmiseks. „Kuidas treenida oma porgandit vabaduseks“Mängu disainer: Beatrice Sgaravatto, ItaaliaPöörane fotograafiline väljakutse. „SOKOTO agendid“Mängu disainerid: Emil Totev ja Yana Chuchuranova, BulgaariaLinnamissioon ambitsioonikatele salaagentidele. „QR-jaht“Mängu disainerid: Emil Totev ja Yana Chuchuranova, BulgaariaMõistatusi täis QR-jaht Tartu linnas. „Ütle midagi, nähes midagi“Mängu disainer: Hilary O’Shaugnessy, ÜhendkuningriikMõtlemapanev ja koostööl põhinev mäng, mis kutsub uurima loovust. „Pudrumasin“Mängu disainer: Andrius Ziuraitis, EestiHelipult muusikaliseks improvisatsiooniks Tartu tänavatel. „Intervjuu“Mängu disainerid: Matteo Uguzzoni ja Jason Corace, USAÜlekuulamismäng Tartu KGB kongide muuseumis. „Dörpti varjud“Mängu disainer: Pavel Levdik, PoolaAjalugu ja tänapäeva ühendav mäng-ekskursioon Tartus. „Lõim ja kude“Mängu disainer: Joanna Liu, JaapanTempokas mäng ühendab Tartu tänavatel kõike ebatavalist. „Tänulikkus – vampiiride sotsiaalne klubi“Mängu disainerid: Philipp Ehmann ja Clara Hirschmanner, AustriaIndividuaalne rollimäng, kus kõik muutuvad tänulikkuse vampiirideks. „Tartu artefaktid“Mängu disainer: Storytale, PoolaMüstiline Eesti müütide ja legendide rägastik, kust peab leidma peidetud artefaktid.