VIDEO | Iisrael pommitas Liibanonis laialdaselt Hezbollahi positsioone ja vihjas võimalikule maavägede sissetungi vajadusele

Kui ajakirjanikud küsisid Iisraeli võimaliku maavägede sissetungi kohta Liibanoni, vastas Hagari, et „me teeme, mida iganes on vaja“, et evakueeritud elanikud saaksid Põhja-Iisraeli oma kodudesse ohutult naasta, mis on Iisraeli valitsuse sõjaprioriteet.