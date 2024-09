Kert Kingo mõisteti kohtus kelmuse eest süüdi. Kaitsja Oliver Nääs: vaidlustame otsuse

Süüdistuse järgi kasutas Kingo võltsitud arveid selleks, et lasta riigikogul hüvitada riigikogu tööga mitteseotud inimeste õigusabikulusid. Arvete võltsimises süüdistati vandeadvokaat Traati, kes lasi enda büroos kirjutada Kingo suuniste alusel arvetele tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

Süüdistuse järgi teadsid nii Kingo kui ka Traat, et tegelikult selliseid teenuseid riigikogu liikme tööga seoses osutatud ei ole. Süüdistuse järgi osutas advokaadibüroo teenuseid tegelikult kõrvalistele inimestele, kuid arved osutatud teenuste eest lasi Kingo tasuda riigikogu liikme kuluhüvitiste eest.

Kohus nõustus, et kuuest arvest üks võis olla seotud riigikogu liikme tööga.

Ülejäänud viie arve osas leidis kohus, et arved olid kas võltsitud või liialt üldised ning neil ei kajastatud teenuse tegelikku sisu. Tegelikuks sisuks olnud tsiviilkohtuvaidlustel puudus seos nii Kingoga kui ka riigikogu liikme tööga. Seega puudus ka alus esitada nende vaidluste õigusabikulusid riigikogu kantseleile hüvitamiseks kui riigikogu tööga seotud kulutused.

Kingo selgitas kohtus, et kuuest arvest viis olid seotud kolme tsiviilkohtuvaidlusega, millega kahjustati tema mainet. Tema hinnangul olid need kohtuvaidlused seotud riigikogu liikme tööga.

Kohtule esitatud andmete pinnalt asus kohus seisukohale, et nii Kingo kui ka Traat mõistsid, et nende tegevus on keelatud. Samuti oli väidetav keelueksimus Kingo jaoks lihtsasti välditav.