Uus Prantsuse kabinet on parempoolset nägu. Siseministriks sai karm rändevastane

Euroministriks saab Macroni parteikaaslane Benjamin Haddad, kes on kutsunud üles suurendama Ukrainale antavat sõjalist abi ning õhutanud seda avalikus kirjas tegema ka USA-d. Varem on ta töötanud mõttekojas Atlantic Council ja on seetõttu välispoliitika ekspertide ringis üsna hästi tuntud.