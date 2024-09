Sitsiilias uppunud superjahi seifis oli väidetavalt salajasi luureandmeid

Allikate väitel tunnevad Itaalia õiguskaitseorganid nüüd muret, et materjalide suhtes tunnevad huvi Hiina ja Venemaa sugused välisriigid. Sitsiilia päästeameti esindaja Francesco Venuto kinnitas CNN-ile, et vraki täiendava kaitse alla võtmiseks esitati taotlus ja see ka rahuldati.