President Karis kutsub ÜRO-s maailma liidreid Julgeolekunõukogu reformima ja Ukrainat toetama

Vabariigi President peab Eesti aja järgi teisipäeva hilisõhtul ÜRO Peaassambleel riigikõne, mille keskmes on vältimatu vajadus astuda konkreetseid samme reformimaks ÜRO-d, et maailmaorganisatsioon vastaks paremini sellele pandud ootustele. Samuti rõhutab president Karis vajadust toetada Ukrainat ja võtta Venemaa agressorina vastutusele. Julgeolekunõukogu suutmatuse tõttu konflikte lahendada on ÜRO süsteem jäänud ummikusse ja selle usaldusväärsus on kiiresti langenud.

“Kui üks riik püüab igal moel ÜRO põhikirja jalge alla trampida, peab rahvusvaheline kogukond veelgi kindlamalt kaitsma ÜRO põhikirja ja selle aluspõhimõtteid. Eesti on kindlalt toetanud ÜRO, eriti Julgeolekunõukogu reformi, mille järele on vajadus selgem kui kunagi varem,“ lausus president Karis.“Näeme üha enam, et laiem ÜRO liikmeskonna fookus Ukrainale ei ole iseenesestmõistetav, eriti kuna Lähis-Ida kriis on viinud paljude riikide tähelepanu mujale. Seetõttu on vaja senisest rohkem pingutada, säilitamaks Ukrainale tugev ja laiaulatuslik rahvusvaheline toetus,“ ütles Eesti riigipea.