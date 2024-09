Iisraeli reedeses rünnakus Beirutile hukkus 37 inimest, sealhulgas 16 Hezbollah liiget

Liibanoni transpordiminister Ali Hamieh ütles rünnaku sündmuskohal ajakirjanikele, et vähemalt 23 inimest on endiselt teadmata kadunud. Ministeerium oli saatnud kohale sõidukeid ja varustust, et aidata päästjatel hoone rusude vahelt inimesi leida. „Oleme naisi ja lapsi rusude alt välja toonud,“ sõnas ta.

Lühikeses reedeõhtuses avalduses ütles peaminister Benjamin Netanyahu, et Iisraeli eesmärgid on selged ja tema tegevus kõneleb enda eest. Sel nädalal teatas kaitseminister Yoav Gallant, et Iisrael alustab põhjapiiril sõja uut faasi, mille eesmärgiks on ümberasustatud elanike kodudesse tagasipöördumine.