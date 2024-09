Vabastati 19 kuud Lääne-Paapuas pantvangis olnud Uus-Meremaa piloot

„Täna olen vabastatud. Olen väga õnnelik, et saan varsti koju minna ja oma perega kohtuda,“ ütles Mehrtens ajakirjanikele. „Tänan teid kõiki, kes mind täna aitasid, et saaksin ohutult ja tervena välja pääseda.“

Paapua piirkond on endine Hollandi koloonia, mis on jagatud kaheks provintsiks - Paapuaks ja Lääne-Paapuaks. See on eraldi Paapua Uus-Guineast, mis tagas iseseisvuse Austraaliast 1975. aastal.