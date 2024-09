Jaapanit tabasid rekordilised vihmad, kümnetel tuhandetel inimestel paluti evakueerida

Jaapani Meteoroloogiaagentuur andis välja tugeva vihma kõrgeima taseme mitmes Ishikawa prefektuuri linnas. Ametnikud teatasid, et tugev vihm sadas ka lähedalasuvates prefektuurides Niigatas ja Yamagatas.

Ametnikud on palunud evakueeruda umbes 18 000 inimesel Wajima ja 12 000 inimesel Suzu linnadest Ishikawa prefektuuris. Kõige enam on kannatada saanud Wajima, ametiasutuste teatel on seal üks inimene kadunud.