Von der Leyen teatas kuni 35 miljardi euro suurusest laenust Ukrainale

„Venemaa lakkamatud rünnakud tähendavad, et Ukraina vajab jätkuvat ELi toetust,“ ütles von der Leyen. „See on järjekordne suur ELi panus Ukraina taastumisse.“

Laen on osa G7 riikide juulikuu lubadusest toetada Kiievit pikaajaliselt relvatarnete ja taastamisabiga. Laenu rahastatakse tulevasest kasumist külmutatud Venemaa riigivaradelt, mida hoitakse peamiselt Euroopas.

„Oleme nüüd kindlad, et suudame selle laenu Ukrainale väga kiiresti anda,“ ütles von der Leyen ühisel pressikonverentsil Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga.

Enne aasta lõppu peavad laenu heaks kiitma enamus ELi riike ja Euroopa Parlament. Konkreetne laenusumma Ukrainale sõltub sellest, kui palju on valmis panustama teised G7 riigid.

Komisjoni andmetel on G7 laen kuni 45 miljardit eurot, kuna panustama peaksid ka Kanada, Jaapan ja Ühendkuningriik. Pole teada, kas ka USA panustab, kuna on tekkinud mure, et bloki sanktsioonieeskirjade tõttu võib üks ELi riik iga kuue kuu tagant varasid vabastada ja seeläbi laenu ohtu seada.