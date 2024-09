Ukraina droonid ründasid kahte laskemoonaladu Venemaal

Kuigi Kondratjev ei täpsustanud plahvatuse toimumispaika, siis Vene Telegrami kanal Astra teatas, et pihta sai laskemoonaladu. Tihhoretski piirkonnas asub suur laskemoonaladu, mida on viimase aasta jooksul laiendatud, et mahutada saadetisi Põhja-Koreast, kirjutas Washington Post.