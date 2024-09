Plahvatusohtlik laev suundub Läänemerele. Leedu keelas laeval sadamatesse siseneda

Ruby kaubalaev võttis augusti lõpus Venemaalt peale plahvatusohtliku ammooniumnitraadi lasti ja on sellest hetkest peale probleemidesse sattunud. Laeva teekond Norra ja Taani ranniku lähedal tekitavad küsimusi.

Malta lipu all sõitev Ruby oli teel Venemaalt Kanaari saartele, kuid oli sunnitud septembri alguses tormise ilma tõttu peatuma Norra sadamalinnas Tromsøs. Politsei andis aga korralduse sadamast lahkuda liigse plahvatusohu tõttu.

Marinetraffic.com andmetel on Ruby nüüd teel Leetu, kuhu peaks jõudma 23. septembril. Leedu võimud on aga keelanud laeval sadamatesse siseneda.

Riik võib keelata sisenemise sadamasse

Kapten Mikko Heikkilä ütles Iltalehele , et teatud juhtudel võib üks riik takistada laeva sisenemist oma sadamasse.

Heikkilä sõnul andis rahvusvaheline mereorganisatsioon (IMO) pärast Prestige’i juhtumit välja direktiivi, milles kutsuti riike üles pakkuma varjupaigasadamat laevale, mis on hädas. See tähendab, et riik ei ole kohustatud varjupaikasadamat pakkuma.