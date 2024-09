„PÄEVAKORD“ | Kristina Kallas andis tühja lubaduse, kui tõotas vajaduspõhiseid sotsiaaltoetusi

Kallase avaldus saabus nädala keskel pärast seda, kui valitsus jõudis kokkuleppele, et ettevõtetele kehtestatakse esialgu ajutine kasumimaks, millega tõusvaid riigikaitsekulutusi katta. Et selle uudisega ehitis ennast peamiselt Reformierakond, tundis Kallas ilmselt vajadust ka ise millegagi silma paista.

Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja märkis, et Kallase koalitsioonipartnerid sellist otsust kinnitama ei kiirustanud. „Ei maksa unustada, et 2027. aasta kevadel valitakse uus riigikogu,“ rääkis ta. „Senine koalitsioon siis tõenäoliselt ei jätka ning uus võimuliit jõuab igal juhul sellise otsuse ümber vaadata, kui praegune koalitsioon peakski selle kuidagi kivisse raiuma.“

Eesti Ekspressi ajakirjaniku Urmas Jaaganti sõnul oleks Eesti 200 ainus võimalus see otsus kuidagi seadusesse raiuda. Kui pärast seda peakski keegi selle ära muutma, saavad nemad vähemalt väita, et on oma töö ära teinud. „Ei tohi unustada, et iga poliitik räägib alati oma valijatega ja ju Kallas siis tundis, et tema valijatele läheb see avaldus korda.“