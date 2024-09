Minsk, kes on süüdistanud Ukraina droone õhuruumi rikkumises, teatas hiljem, et saadab lisaväed ühisele piirile Ukrainaga. Kiievi sõnul nad piirialal suuri muutuseid ei täheldanud.

Zahharova ütles ajakirjanikele, et Moskva on mures üha „provokatiivsema“ tegevuse pärast Valgevene piiril. „Võtame teadmiseks saadud teabe Ukraina vägede tegevuse intensiivistumise kohta piiritsoonis,“ ütles Zahharova. „Me näeme neid fakte ise ja oleme teadlikud Ukraina poole pidevatest katsetest kasutada droone ja saata vabariiki terroriste.“

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on näidanud, et ta on võimeline „hoolimatuteks sammudeks“, ütles Zahharova viidates Ukraina vägede sissetungile Kurski oblastis. „Seetõttu ei välista me kooskõlas selle loogikaga, et need destruktiivsed jõud võivad panna olukorra piirkonnas liikuma ja eskaleeruda,“ ütles ta.