Hollandis toimus noarünnak. Kohapeal olnud eestlased aitasid ründajat takistada ja andsid esmaabi

Neljapäeva õhtul pandi Rotterdamis Erasmuse silla juures toime noarünnak, milles sai üks inimene surma ning teine raskelt vigastada. Kohapeal olnud eestlane, Rapid Security tegevjuht Mikk Mehide rääkis, et oli kahe kolleegiga Rotterdamis kahepäevasel seminaril. Kui seminari töine osa läbi sai, suunduti silla jalamil olevasse elamuskeskusesse. Mehide ütles, et kui elamuskeskusele oli ring peale tehtud, siis läks seltskond keskuse ette, et hakata restorani suunduma.

„Üks hetk kuulsime, kuidas nurga tagant karjuti, et pussitatakse, tulge eest ära, ja pärast öeldi, et minge kõik peitu. Ja siis tekkis juba paanika. Mina sain kohe aru, olin kõige lähemal sellele sissepääsule. Ma sain aru, et asi on halvasti, et rünnatakse, et ilmselt võibki olla terrorirünnak, ja suundusin kohe tagasi sinna elamuskeskusse. Seal olid pöördväravad ees ja suutsin varjuda ning sealt edasi mina otseselt ei näinud, aga minu kolleegid jäid veel siis [olukorraga] tegelema,“ kirjeldas ta.