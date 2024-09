INTERVJUU | ÜRO pagulaste ülemvolinik: me ei tohi unustada Ukraina sõja inimlikku mõõdet

Ülemvolinik Filippo Grandi sõnul näitab Ukraina põgenike vastuvõtt, et Euroopa riigid tulevad pagulastega edukalt toime, kuid varjupaika vajavate inimeste hulk maailmas üha suureneb. Seejuures märgib ta, et põgenikele ust näitavad poliitikud ei panusta lahendustesse ja raiskavad hoopis väärtuslikku aega.

Jaanuaris väljendasite väljaande Associated Press usutluses muret, et Ukrainas toimuvaga ollakse ehk liiga harjunud ja inimeste kannatustest ei tehta enam välja. Kuidas üheksa kuud hiljem tundub? Mõneti käib see küsimus ka näiteks Gaza kohta.

