Tallinna ettevõtluspäeva 50 tasuta seminaril leiab näpunäiteid nii tehisaru, turunduse kui personali teemadel

Et ettevõtlusega alustamine võib olla päris suur väljakutse, julgustab ettevõtja ning AIPowerment kogukonna looja Sandra Reivik kõiki huvilisi ettevõtluspäeval osalema. „Minu esimesed sammud ettevõtlusmaailmas said alguse sellest, et ümbritsesin end sarnaselt mõtlevate ja ettevõtlike inimestega. Ettevõtluspäeval osalemine on suurepärane võimalus saada praktilisi näpunäiteid ja inspiratsiooni, et astuda julgeid samme ettevõtluse teel või arendada oma äritegevust uue hingamisega edasi,“ selgitab ta.

Kuula teiste kogemusi!

Tallinna ettevõtluspäeva tihedast programmist saab praktiliste nõuannete ja inspiratsiooni kõrval kuulda teiste ja jagada enda kogemusi. Nii keskendubki päeva avaseminar „Ettemõte ehk kuidas teha targemaid otsuseid ettevõtlusega alustamisel“ ettevõtlushuvilisele ja alustavatele ettevõtjatele, kes soovivad oma äritegevuse planeerimisel vältida levinud vigu ja teha teadlikumaid valikuid. Seminaril jagavad kogenud ettevõtjad oma lugusid ja õppetunde, mis aitavad vältida tüüpilisi lõkse ja keskenduda tegevustele, mis eduni viivad. Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsatsiooni seminaril „Oleks mina sama tark kui teised tagantjärgi“ saab aga kuulata naisettevõtjate kogemusi, praktilisi nõuandeid ja ka „ämbreid“, mida oleks tark vältida.

Karjääripöörajatele, kes alles kaaluvad teekonda ettevõtjana, annab „Ettemõte“ võimaluse uurida, milliseid esimesi samme ja ressursse on vaja oma unistuste elluviimiseks. Programmis on mitmeid seminare ja töötubasid, mille fookuses on ettevõtlusega alustamise põhialused, isiklike ja finantsiliste riskide haldamine ning uute võimaluste leidmine.

Vaata meeldetuletust möödunud aasta Tallinna Ettevõtluspäevast.Kui sa pole varem ettevõtluspäeval osalenud, siis saad lühikese ülevaate, milline see energiat, loovust, uusi teadmisi, kontakte ja võimalusi täis päev välja näeb.

Tehisarust turunduse ja personaliteemadeni