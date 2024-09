Rotterdamis toimunud pussitamises sai surma üks inimene ja teine raskelt haavata

De Telegraaf teatas sündmuskohal viibinud tunnistajatele viidates, et mees ründas inimesi juhuslikult, kasutades kahte nuga. Rünnaku ajal oli ta karjunud „Allahu Akbar, mis tähendab araabia keelest tõlgituna „Allah on kõikvõimas“.

Stolle kinnitas, et sündmuskohal viibinud politsei kuulis tunnistajatelt, et mees oli väidetavalt seda fraasi karjunud. Ta ütles, et „see on osa uurimisest“.