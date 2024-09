Tallinna haigla sihtasutuse nõukogu liige Maria Terras: võtame pikema aja haigla planeerimiseks

Reedel kohtusid Tallinna linna ning sotsiaal- ja rahandusministeeriumi esindajad, et leppida kokku Tallinna haiglate liitmise edasistes põhimõtetes. Kohtumisel arutati Põhja-Eesti regionaalhaigla , Tallinna lastehaigla , Ida-Tallinna keskhaigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla koondamist, et vähendada linna piires dubleerimist ja konkurentsi, aga ka IT-lahenduste ja tugiteenuste paralleelset arendamist.

Palju arutatud Tallinna haigla arendamiseks on loodud SA Tallinna Haigla Arendus. Tallinna võimuvahetuse järel on ühingu nõukogus toimunud muudatused, näiteks eemaldati sealt eelmine linnapea Mihhail Kõlvart ja praegune linnapea Jevgeni Ossinovski. Üks uusi nõukogu liikmeid on Maria Terras (Eesti 200), kes ütles Delfile, et nõukogu liikmena on tema roll seista selle eest, et sihtasutus teeks projekti elluviimiseks parimad võimalikud otsused.