Zelenskõi: Ukraina võiduplaanis arvestatakse liitlaste kiirete, oktoobrist detsembrini tehtavate otsustega

Zelenskõi märkis, et kavatseb olla järjekindel inimene ja arutada kõiki võiduplaani detaile USA presidendi Joe Bideniga , vahendab UNIAN.

„Sest enamikus sõltuvad otsused plaani kohta just temast. Samuti ka teistest liitlastest. Aga seal on punkte, mis sõltuvad just Ühendriikide positiivsest tahtest ja toetusest,“ rõhutas Zelenskõi.