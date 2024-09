PEAMINISTRIUURING | Kristen Michal on pidanud tegelema asjadega, mis talle populaarsust ei too

Eelmise uuringuga võrreldes ei ole septembris erakondade esimeeste toetuses suuri muutusi toimunud, selgus Turu-uuringute AS-i küsitlusest. Urmas Reinsalu (Isamaa) on endiselt eestlaste jaoks peaministrikoha favoriit ja Kristen Michali (Reformierakond) populaarsus pole suurenenud. Ent uuringutejuht Tõnis Stamberg märkis, et praegu on pelgalt vaikus enne tormi.