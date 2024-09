Muuda magamistuba nende 7 nipiga lihtsalt ja taskukohaselt hubasemaks

1. Investeeri mugavasse voodisse ja kvaliteetsesse madratsisse

Voodi on magamistoa keskne element ja selle mugavus mõjutab otseselt sinu une kvaliteeti. Vali säng, mis ei paku ainult silmailu, vaid on ka praktiline – näiteks voodi, millel on sahtlid, pakub täiendavat hoiuruumi. Sängist veelgi olulisem on aga madrats. Kvaliteetne madrats tagab hea une ja toetab keha õigesti. Kui su madrats on vana või ebamugav, kaalu selle vahetamist – see on investeering sinu enda tervisesse, mis tasub end igati ära.