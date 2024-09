Kiirkasiinod vs tavalised online kasiinod: milles on erinevus?

Tehnoloogia arenemine on muutnud ka internetikasiinode tegutsemisstiili, käies kaasas tänapäeva mängurite eelistustega. Kasutajasõbralikkus, kiirus ja mobiilsus: just seda esindavad need uued portaalid.

Mille poolest on aga need uued mängulehed erinevad ning kas värsked kasiinomängurid peaksid väisama just neid portaale? Selgitame lähemalt, mille poolest need erinevad nö traditsioonilistest kasiinodest.

Ei mingit registreerumisvormi

Iga online kasiino , mis saab end tituleerida kiirkasiinoks, kasutab ühte erilist süsteemi: sellises kasiinos puudub igasugune registreerumisvorm. Traditsioonilises online kasiinos tuleb täita registreerumisankeet, mis võib koosneda suisa mitmest sammust. Muuhulgas tuleb tavalises kasiinos jagada hulk isiku- ja kontaktandmeid: alates isikukoodist ja meiliaadressist kuni koduse aadressini välja.

Selline isikuandmete hulk ei kõla mõistagi eriti privaatsena ning paljud mängijad on juba pikka aega olnud häiritud sellest, kuidas pärast kasiinos registreerumist hakkavad saabuma uudiskirjad või SMS-id, seda jagatud kontaktandmete tõttu.

Kiirkasiinodes pole aga vaja traditsioonilises võtmes registreeruda. Selle asemel saavad mängijad avada „konto“, logides sisse internetipanga kaudu. Sedasi luuakse mängijale küll konto, kuid seda puhtalt pangapoolse autentimise tõttu - täpsemaid isiku- või kontaktandmeid pole kohe vaja jagada. Igasugune andmevahetus käib panga ning Eesti ID-süsteemi vahendusel, muutes seejuures andmevahetuse ka turvalisemaks.

Tegevusluba endiselt olemas

Kuigi selline kontosüsteem kõlab võõralt, ei tähenda see, et tegemist oleks litsentseerimata kasiinodega. Taolised kiirkasiinod ongi just levinud Eestis ja Skandinaavias, samas kui mujal Euroopas on suuremas osas endiselt domineerimas traditsioonilised veebikasiinod.