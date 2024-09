Naised jäävad alkoholi lõksu kergemini kui mehed. Kuidas sõltuvusest vabaneda?

Samuti kogevad naised sageli tugevamaid emotsionaalseid reaktsioone, mida nad üritavad alkoholiga leevendada. Stress, ärevus, suhteprobleemid – need tegurid võivad panna naisi sagedamini ja intensiivsemalt otsima lohutust alkoholist. Alguses võib see olla ainult üks või kaks klaasi veini õhtul, kuid see võib kiiresti kujuneda harjumuseks, kus õhtu ilma veinita tundub mõeldamatu ja ka kogused hakkavad kasvama.

Naised erinevad meestest nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt ja see mõjutab ka seda, kuidas nad alkoholile reageerivad. Naistel on väiksem kehamass ja kehas vähem vett, mistõttu alkoholi kontsentratsioon veres tõuseb kiiremini ning mõju on tugevam. See võib viia kiirema sõltuvuse kujunemiseni võrreldes meestega.

Kas ka sinul on õhtune klaas veini muutunud igapäevaseks rituaaliks? Alguses tundub see süütu, kuid aja jooksul võib see klaas viia sõltuvuse tekkimiseni. Naiste alkoholism on järjest rohkem levinud ja erineb meeste alkoholismist mitmete oluliste tegurite poolest. Oluline on neid erinevusi teadvustada ja mõista riske, mis kaasnevad regulaarse alkoholitarbimisega.

Järgmise päeva hommik. Kell näitab 5.00, äratuskellani on veel poolteist tundi. Telefoni kõnelogi vaadates näen, et olen rääkinud Peetri ja sõbranna Ilonaga, kuid ei mäleta vestluse sisu. Ainult aiman... Mõte viinast kui üleminekust oli täiesti rumal! Tõusen istukile ja nutan meeleheitlikult. Mul ei ole jõudu anda endale taas järjekordset lubadust... On väga halb. Ma olen sõltuvuses, kuigi ma päevasel ajal ei joo ja käin tööl. Mida ma pean tegema?

Kas igapäevane klaas veini on tõesti nii süütu?

Õhtune klaas veini võib tunduda süütu viisina lõõgastumiseks pärast rasket päeva, kuid regulaarne alkoholi tarvitamine isegi väikestes kogustes võib viia sõltuvuse tekkeni. Aja jooksul võib hakata tunduma, et alkoholi on vaja, et end hästi tunda või tulla toime elu pingetega. See on esimene samm sõltuvuse suunas.

Sõltuvus kui haigus – tahtejõu lõks

Alkoholisõltuvus on tõsine haigus, mis mõjutab inimese tahtejõudu. See vähendab võimet kontrollida oma soove ja teha tervislikke otsuseid. Just seepärast nimetatakse seda sõltuvuseks – see haarab nii vaimu kui ka keha, muutes inimese alkoholist sõltuvaks. Kuigi võib tunduda, et joomist on lihtne lõpetada, teeb sõltuvus selle äärmiselt keeruliseks.

On väga oluline, et alkoholisõltuvusega inimesed teadvustaksid oma probleemi ja mõistaksid sõltuvuse olemust. See hõlmab teadmisi alkoholi mõjust kehale ja vaimule ning erinevate taastumisvõimaluste kohta. Abi tuleks otsida kõikvõimalikest allikatest, nagu teraapiad, tugigrupid, meditsiinilised lahendused ja preparaadid, nagu FACCEX.

FACCEX – looduslik lisand mitmeks puhuks

Kui tunned, et sinu igapäevane veiniklaas on muutunud harjumuseks või märkad sõltuvuse märke, on aeg tegutseda. FACCEX on looduslik toidulisand, mis on spetsiaalselt välja töötatud, et aidata nii naisi kui ka mehi, kes soovivad kontrollida oma joomisharjumusi ja parandada elukvaliteeti.

Vaata seda lühikest videot – see võtab su ajast vaid kolm minutit –, et teada saada, kuidas alkoholisõltuvus mõjutab sinu elu ja mida sa saad teha, et alustada taastumise teekonda:

Kuidas FACCEX töötab?

FACCEX on toode, mille loodusliku päritoluga koostisosade kombinatsioon, teaduslik alus ja positiivne kasutajate tagasiside kinnitavad preparaadi tõhusust.

FACCEX on rikas ekdisteroonide, flavonoidide, eeterlike õlide, polüsahhariidide, reishi-seene ekstrakti ja teiste looduslike taimsete koostisosade poolest. Need koostisosad toimivad järgmiselt: