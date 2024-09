Zelenskõi: Kurski oblastisse on õnnestunud ümber suunata 40 000 Vene sõdurit

„Sellele suunale on juba õnnestunud suunata umbes 40 000 Vene sõjaväelast. Jätkub meie aktiivne tegevus. Toimub ka vahetusfondi täiendamine meie, Ukraina jaoks. Kõik need on tähtsad asjad, mis mõjutavad üldist olukorda sõjas. Ma tänan kõiki meie lahingubrigaade, iga sõdurit, seersanti, iga komandöri vapruse eest,“ ütles Zelenskõi.