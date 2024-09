Iisrael teatas, et tabas õhurünnakuga Liibanonis enam kui sadat Hezbollahi raketiheitjat

See järgnes Liibanoni relvarühmituse Hezbollah piiparite ja raadiosaatjate plahvatamisele, mis tappis 37 ja vigastas umbes 3000 inimest, vahendab Reuters.

Iisraeli kaitsevägi teatas, et lennukid andsid enam kui kahe tunni jooksul lööke sadadele mitmikraketiheitjatele Lõuna-Liibanonis, mis olid valmis Iisraeli pihta tuld andma.

Liibanoni uudisteagentuur NNA teatas, et pärast kella 21 anti üle 52 löögi. Liibanoni julgeolekuallikate sõnul oli tegemist kõige suurema õhurünnakuga pärast konflikti algust mullu oktoobris.

Iisraeli kaitsevägi lubas Hezbollahi ründamist jätkata ja teatas, et eilsed löögid tabasid umbes sadat raketiheitjat pluss muid sihtmärke.

Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant ütles eile õhtul, et Iisrael jätkab sõjategevust Hezbollahi vastu.

„Sõja uues faasis on olulisi võimalusi, aga ka olulisi riske. Hezbollah tunneb, et tema vastu tegutsetakse ja sõjalise tegevuse sari jätkub,“ ütles Gallant. „Meie eesmärk on tagada Iisraeli põhjakogukondade ohutu naasmine kodudesse. Aja jooksul maksab Hezbollah kasvavat hinda.“