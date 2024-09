Ülemiste keskus astub vastu isetekkelistele driftiüritustele. Keskuse esine parkla oli eile õhtul suletud

Varasemast organiseeritud autohuviliste sündmusest on aga sel suvel saanud kontrollimatu noorte peo- ja kogunemiskoht, kus rikutakse avalikku korda ja tarvitatakse ohtralt alkoholi, mistõttu sulges keskus eile õhtul järjekordse kogunemise ära hoidmiseks oma majaesise parkla.

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits sõnas, et aastaid toimunud kogunemised ei ole keskuse jaoks probleemiks nii kaua, kui üritus on organiseeritud ja olemas on kontaktisik või organisatsioon, kes võtab vastutuse, et üritusel osalejad ei riku parklas ja keskuses avalikku korda ning keskuse vara. Tänavu on aga kogunemised kaasa toonud ohtlikke olukordi nii keskuse külastajatele kui ka kogunevatele noortele endile.

„Kui eelmisel aastal oli neljapäevakute osas olemas partner, kellega sai läbi rääkida ja kokkuleppeid teha, siis sel aastal pole kogunemiste korraldamise eest keegi vastutust võtnud ning puudub kontakt, kellega mõistlikult ürituse toimumine läbi rääkida. See aga tähendab, et tänavu suvel on probleemide hulk nii parklas kui keskuses oluliselt kasvanud,“ rääkis Pärnits. „Autohuviliste üritusest on saanud üle Eesti kokku sõitvate noorte peokoht.“ Nii keskuse enda pingutused korda tagada kui ka politsei pistelised külastused ei ole tänavu soovitud tulemust toonud.

Ida-Tallinna piirkonnagrupi juht Mari-Liis Mölder rääkis, et massilised kogunemised on kaasa toonud rohkelt korrarikkumisi. „Oleme käinud korduvalt Ülemiste parklas toimuvatel üritusel korrarikkumisi lahendamas. Sealne vaatepilt on teinud meid väga murelikuks. Pea igal neljapäeval toimub parklas kiirendamine, rehvide põletamine, autode külglibisemisesse viimine ning alkoholi ja erinevate sõltuvusainete tarvitamine. Rikkumisi pannakse toime ka ümberkaudsetel teedel, näiteks oleme tabanud juhte, kes sõidavad 180 km/h Järvevana teel, tulles just sellelt kogunemiselt,“ rääkis Mölder.