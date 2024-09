Tallinna linnavolikogu EKRE ja Keskerakonna fraktsioonid andsid üle umbusaldusavaldused kolmele abilinnapeale

Tallinna linnavolikogu EKRE fraktsiooni esimehe Mart Kallas toob esile, et uus linnavalitsus on olnud ametis alates 26. märtsist 2024. „Selle aja jooksul ei ole Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan suutnud oma valdkonnas teha muudatusi, tühistada ja peatada Tallinna koalitsiooni teiste osapoolte algatatud Tallinna liikluskaost ja tekitavaid otsuseid, lisaks hiljuti avalikustatud vangerdused bussiliinidega, millega kohalikud elanikud nõus ei ole,“ ütles ta.

Abilinnapea Pärtel-Peeter Pere ei ole opositsiooni sõnul suutnud oma valdkonnas teha parendusi, keerata ümber liikluskaost tekitavaid otsuseid, vaid on selle asemel hoogustanud ebaproportsionaalse linnaruumi ümbertegemist, mille lõppeesmärgina on abilinnapea Pere väljendanud kui autovaba kesklinna. „Mängivad kahekesi head ja kurja politseinikku, üks on autode sõber, teine vaenlane, aga tegelikult ajavad sama asja,“ märkis Kallas.

„Abilinnapea Margot Roose on aga võtnud ligi kuus kuud 7755-eurost palka, samas pole temast kuulda kippu ega kõppu, isegi Tallinna Linnavolikogu saadikud ei tea, et selline inimene olemas on. Kui abilinnapea midagi ei tee ja temast kuulda ei ole, siis miks ta peaks sellel ametipostil olema?“ nentis Kallas.

EKRE ja Keskerakonna fraktsiooni liikmed leiavad ühiselt, et Tallinnas ei tohi võimu juures olla abilinnapead, kelle tegevuse tagajärjel muutub linnakodanike elu halvemaks. Samuti ei tohi olla nende sõnul kohta abilinnapeal, kelle tööpanus on nii marginaalne, et tema olemasolust pole keegi kuulnudki.

„Ootame koalitsioonisaadikuuid umbusaldustega ühinema, näha on, et nelja erakonna koalitsioonis linnaelanikele kasutoovaid otsuseid ei ole ega tule. Üks fopaa teise otsa, lõpetame selle jama ära,“ kutsus Kallas koalitsioonisaadikuid umbusaldustega ühinema.