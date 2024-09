Iisraeli hävitajad tabasid sihtmärke Liibanonis. Hezbollah: Iisrael on ületanud kõiki punaseid jooni

Iisraeli sõjavägi kinnitas sotsiaalmeedias, et nad tabasid sihtmärke Liibanonis, et „vähendada Hezbollahi terroristide võimekust ja infrastruktuuri“. Nende sõnul tegutseb sõjavägi „Põhja-Iisraeli julgeoleku tagamise nimel, et võimaldada elanikel naasta oma kodudesse ja saavutada sõjaeesmärke“.