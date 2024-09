KÄRPEKOHT | Mart Võrklaev: avalikus sektoris puhkusepäevade vähendamine tooks riigile 50 miljoni eurose kokkuhoiukoha

Endine rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) sõnas, et selle aasta kevadel tehti rahandusministeeriumis sel teemal põhjalikud analüüsid. „Kui me vähendame puhkuspäevi, siis nendes ametiasutustes, kus on rohkem sarnast tööd tegevaid töötajaid, on võimalik töökohtade arvu vähendada. Kui tööpäevi on rohkem ja puhkusepäevi vähem, saab töö ära teha väiksema hulga inimestega,“ lausus ta, lisades, et nõnda vähendaksime töökohtade arvu riigisektoris. Selleks, et teha personalikuludes suuremaid kärpeid, tulebki Võrklaeva hinnangul teha muudatusi süsteemis endas.