INTERVJUU | Jevgeni Ossinovski Keskerakonda enam konkurendiks ei pea: seal tehakse mingit natsionaal-õigeusklikku liikumist

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski räägib Delfile antud intervjuus, et tema eesmärk on ehitada professionaalset linnaorganisatsiooni. See, kui selle käigus saavad töökohti säilitada Keskerakonna toiduahelast võitnud inimesed, ei mängi tema jaoks suurt rolli. „Kui inimene on tugev juht, siis pole vahet, kas ta on Keskerakonnas või mitte,“ sõnab ta.

Ossinovski räägib ka, et uut linnavalitsust tabanud kriitika on igati ootuspärane. „On kriitikat, mis on õigustatud, kus linnavalitsus ongi teinud halvasti või läinud kommunikatsioonis sellisel viisil rappa, et inimesed ei saa aru, mida tehakse,“ märgib ta. Samas viitab ta, et paljude jaoks on linnavalitsuse süsteemis ja võimukoalitsioonis töötamine uus kogemus ning suured muutused võtavadki oma aja.