VIDEO | Hanno Pevkur: investeerime kaitsesse ligi miljard eurot rohkem kui algselt planeerisime

„Olulisim sellest on täiendav laskemoonasoetus. Selle jaoks on summa 1,6 miljardit nii, nagu kaitseväe juhataja palus,“ lausus Pevkur.

Laskemoona soetamist planeeritakse pikema aja peale kui kolm aastat, kuna Pevkuri sõnul tuleb arvestada moona tootmise aega. „Meie jaoks on oluline, et saame lähiaastatel teha ära hanked ja võtta need kohustused,“ lausus ta.

Pressikonverentsil sõnas Pevkur, et julgeolekumaks kogu julgeolekuvajadust siiski ära ei kata. „Oluline on teada, et sellest 2,5 miljardist, mida julgeolekumaksust kogutakse, saame need vajadused kenasti kaetud, mis meil on praegu riigikaitses vaja,“ lausus ta.