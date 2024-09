VIDEO | Pea tuhat eurot trahvi: hooletu autojuht sõitis tõukerattal teed ületanud 12-aastasele lapsele tuimalt otsa

Ülekäigurajale tohib sõita vaid siis, kui juht on kindel, et tal ei tule sellel seisma jääda ja ta on veendunud, et ta ei ohusta ülekäigurajale astunud või astuvat jalakäijat.

„Liiklejana näe enda nina ees toimuvast kaugemale ja liikle nii, et see on ohutu nii Sulle kui ka kaasliiklejatele. Liikluses osalevad ka lapsed ja nemad ei oska veel liiklusolusid terviklikult hinnata. Mootorsõiduki juhina on Sinul väga suur vastutus, just Sina oled liikluses suurema ohu allikas. Reeglid kehtivad põhjusega,“ paneb Liiklusjärelevalvekeskus liiklejatele südamele.