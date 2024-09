Roolijoodik sõitis 130 km/h kihutades ülekäigurajal inimese surnuks. Kaitsja: õnnetute asjaolude kokkusattumus

Augustis sai Drušljak süüdistuse joobeseisundis surmaga lõppenud liiklusõnnetuse tekitamise eest. Selle eest on teda võimalik karistada kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega. Juhtumist saati viibib Drušljak vahi all, kuid soovib sealt vabaneda elektroonilise järelevalve alla. Kohus otsustas, et Drušljak jääb vahi alla, sest selle alused ei ole ära langenud.