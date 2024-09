REPORTAAŽ | Trumpi kampaaniaüritus Michiganis. Rahvas tahab hindade langust, kardab kommunismi ja usub Harrise kõrvarõngasse peidetud mikrofoni

„Aitäh, Inga, et registreerusid! Mulle tähendab see väga palju, et mul on sinu toetus. Tõsiselt! Selliste patriootidega nagu sina minu kõrval tean ma, et me TEEME AMEERIKA JÄLLE SUUREKS!“ kirjutatakse e-kirjas, mille ma sain Donald Trumpilt. Jah, Ameerika Ühendriikide endiselt ja võimalik, et ka tulevaselt presidendilt.