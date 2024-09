VIDEO | Liibanoni raadiosaatjaplahvatused tapsid 20 inimest. Seadmetel on Jaapani ettevõtte logo

Teisipäevaste piipariplahvatuste hukkunute arv kasvas 12-ni ja vigastatuid on ligi 3000.

Iisraeli ametiisikud ei ole plahvatusi kommenteerinud, aga julgeolekuallikate sõnul on plahvatuste taga Iisraeli luureteenistus Mossad, vahendab Reuters.

„Me avame sõja uue faasi. See nõuab meilt julgust, otsusekindlust ja vastupidavust,“ ütles Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant õhujõudude baasi külastades.

Jordaania välisminister Ayman Safadi süüdistas Iisraeli Lähis-Ida regionaalse sõja äärele tõukamises olukorra ohtliku eskaleerimisega mitmel rindel.

USA, kes on seotust plahvatustega eitanud, teatas, et teeb intensiivseid diplomaatilisi jõupingutusi konflikti eskaleerumise ärahoidmiseks. Anonüümseks jäänud USA ametnik ütles, et Iisrael teatas teisipäeval Washingtonile, et teeb midagi Liibanonis. Ametniku sõnul Iisrael üksikasju ei avaldanud ja operatsioon ise oli Washingtoni jaoks üllatus.

Pildid plahvatanud raadiosaatjatest näitasid Jaapani ettevõtte ICOM logo ja aparaadid meenutasid mudelit IC-V82.

ICOM teatas eile, et uurib uudiseid nende logoga raadiosaatjate plahvatamisest Liibanonis ja avaldab uut informatsiooni kohe, kui seda saab, oma veebilehel.

Ettevõte, mis teatas, et toodab kõik oma raadiosaatjad Jaapanis, ei kinnitanud, kas on need seadmed tarninud, osaliselt seetõttu, et kõnealust mudelit ei toodeta enam kümme aastat.

Osakas asuv ettevõte teatas, et nende tooteid müüakse välisturgudel ainult volitatud edasimüüjate kaudu ning eksport toimub Jaapani reeglite järgi.

Ettevõte on varem hoiatanud, et nende tooted levivad turul salakaubana, eriti mudelid, mida enam ei toodeta.

Hezbollah ostis raadiosaatjad viis kuud tagasi, umbes samal ajal, kui plahvatanud piiparidki, teatas julgeolekuallikas Reutersile.

Hezbollah, mis on lubanud Iisraelile kätte maksta, teatas eile, et ründas rakettidega Iisraeli suurtükiväepositsioone. Iisraeli kaitsevägi väitis, et kahjusid ega kannatanuid ei ole.