Punamonumentide seadust ei kiirustata vastu võtma

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Jaak Aab tunnistas ERRile, et nn punamonumentide eemaldamise seadus pole komisjoni jaoks esmatähtis olnud. „Asi on olnud selles, et ametnikud ei ole seda tööd jõudnud piisava kiirusega ära teha ja eks komisjonis on olnud aktuaalsemaid ja kiiremaid teemasid,“ rääkis Aab.