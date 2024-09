DELFI PÕHJA-CAROLINAS | „Lõpetage koerte söömine!“ Trump püüab Harrist välja suitsetada

„Enam sisse ei saa,“ kurtsid punaste nokamütside ja Trumpi-sõmboolikaga T-särkidega toetajad. J.D. Vance oli pannud kinni Raleigh raudteejaama, et korraldada seal järjekordne Põhja-Carolina kampaaniasündmus. Ega sinna teab mis palju rahvast mahtunudki, silma järgi ehk 300 või 400 ringis. Ent kuna kampaaniasuve käigus on saanud publikuarvudest kandidaatide sündmustel tundlik teema, võis Harrise mastaape kadestav Trumpi meeskond olla rahul sellega, et säutslas kurtsid inimesed kõnekoosolekult eemalejäämise üle.

Harris võib Põhja-Carolinas ka kaotada, nii nagu seda tegi 2020. aastal Joe Biden. Praegune president jäi vaevu protsendiga alla. See oli seitsmest kaalukeeleosariigist ainus, mis Bidenil võitmata jäi. Trumpi jaoks on seega tegemist justkui koduväljakuga – kui kaotatakse seal, siis on tõenäoliselt kaotatud ka piisavalt palju teisi osariike, et valimiste võidulootus kustutada. Seda tõestab tõik, et Vance’i etteaste Eesti aja järgi kolmapäeva hilisõhtul oli pelk eelsoojendus Trumpi laupäevaseks esinemiseks Põhja-Carolina suures sadamalinnas Wilmingtonis.