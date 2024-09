Ametniku sõnul ei olnud plahvatanud Hezbollahi piiparid kunagi Ungaris

„Ametiasutused on kinnitanud, et kõnealune ettevõte on kaubavahendaja, kellel ei ole Ungaris tootmis- ega tegevuskohta,“ ütles valitsuse pressiesindaja Zoltán Kovács. „Selle deklareeritud aadressil on registreeritud üks juht ja viidatud seadmed ei ole kunagi Ungaris olnud.“