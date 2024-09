Stubb kutsus üles laiendama ÜRO Julgeolekunõukogu koosseisu ja kaotama ühe riigi vetoõiguse

Järgmisel nädalal toimub New Yorgis ÜRO Peaassamblee, kus arutatakse Julgeolekunõukogu koosseisu. Stubb ütles, et räägib seal oma ettepanekutest.

Nõukogu koosneb viiest alalisest ja kümnest roteeruvast liikmesriigist ning selle ülesanne on hoida ülemaailmset rahu, kuid geopoliitiline rivaalitsemine on viinud nõukogu ummikseisu küsimustes alates Ukrainast kuni Gazani.

Stubb ütles teisipäeval Reutersile antud intervjuus, et ta teeb ettepaneku laiendada alaliste liikmete arvu viielt liikmelt kümnele, lisades ühe riigi Ladina-Ameerikast , kaks Aafrikast ja kaks Aasiast . Kahte alalist kohta Aafrikale on toetanud ka USA.

„Minu põhisõnum on, et kui maailma lõunaosa, Ladina-Ameerika, Aafrika ja Aasia riigid ei saa süsteemis esindust, siis pöörduvad nad ÜRO vastu. Ja seda me ei taha,“ ütles ta.