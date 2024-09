Moskvas toimus tulistamine Venemaa rikkaima naise ettevõtte kontoris, hukkus kaks inimest

Wildberries väitis, et ettevõtte asutaja ja tegevjuhi Tatjana Bakaltšuki abikaasa Vladislav Bakaltšuk ja veel mitu meest üritasid „ebaseaduslikult kontorisse sisse murda“. Nende väitel avasid tule Vladislav Bakaltšuki saatjad. Samuti teatati, et teised inimesed üritasid samal ajal vallutada teist Moskvas asuvat ettevõtte kontorit, vahendas Raadio Vaba Euroopa.

„Saabusin koos kolleegidega kontorisse, kuid kohe sissepääsu juures ründasid mind julgeolekuametnikud ja tundmatud isikud, kes provotseerisid relvastatud konflikti,“ ütles Vladislav Bakaltšuk. Ta väitis, et saabus ettevõtte kontorisse, et osaleda „läbirääkimiste järgekordsel etapil“, mis on seotud ettevõtte uute laohoonete ehitamise peatamisega.