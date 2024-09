Haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri: tundub, et omavalitsuste esindaja ei taha õpetajate muresid tõsiselt võtta

Kollektiivleppes määratakse kindlaks järgmiste aastate palgad, õpetajate karjäärimudel ja töötingimused. Hariduslepe on nii-öelda katusmõiste, selle all on eri lepingud, kaasa arvatud kollektiivlepe ja tegevuskavad, mille järgi sõlmitud kokkuleppeid täita. Näiteks võib EHL-i esimehe Reemo Voltri sõnul juhtuda, et karjäärimudeli rakendamiseks on vaja muuta seadust, ja see kirjutataksegi lahti haridusleppes.