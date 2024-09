Eliitkooli õpetaja surub noortele ebateadust peale. Õpilased on korduvalt kaebusi esitanud, kuid kooli juhtkond pole aidanud

Tallinna kesklinnas asuval 21. keskkoolil on kuldne maine ja seda peetakse üheks Eesti eliitkooliks. Kooli juhtlause on „XXI koolist XXI sajandi haridus“, kuid samal ajal peab kool mitmendat aastat palgal inimeseõpetuse õpetajat ja koolipsühholoogi, kes õpetab tunnis ebateadust ja kelle kohta lapsevanemad kaebavad, et koolipsühholoogina töötades pakub ta laste probleemide lahenduseks homöopaatiat ning väidab, et üksikemad „toodavad geisid“.